Петербурженку Марию, пожаловавшуюся в соцсетях на таксиста, который во время поездки в аэропорт включил порно и принялся самоудовлетворять себя, вызвали в следственный комитет. Напомним, история девушки разлетелась по всем федеральным СМИ. Позже сервис-агрегатор такси навечно заблокировал водителя-иностранца, извинился за произошедшее и пообещал создать программу помощи пассажирам при подобных случаях.Мария ежедневно рассказывает о развитии ситуации в своем Instagram. Как оказалось, по прибытию в Пулково ее ждал старший оперуполномоченный. Она даже просила компетентного юриста составить ей компанию.- Заявление написано. Я наконец-то дома. Какие-то комментарии по ситуации дам позже, - написала Мария в соцсети.Любопытно, что девушке написала еще одна предполагаемая жертва таксиста-рукоблуда.