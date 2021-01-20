Вандалы заставили убрать ящик для писем «Почты петербургского ангела», стоявший в Измайловском саду. Из-за того, что хулиганы регулярно ломали конструкцию и разбрасывали послания по земле, ее пришлось перенести в фойе Молодежного театра на Фонтанке, который и ведет проект «ангельской почты».- Год назад, 18 января 2020 года, ко дню рождения Молодежного театра, у скульптуры «Петербургский ангел» работы художника Романа Шустрова открылась уникальная «Почта ангела». С тех пор гости Измайловского сада отправили в «небесную канцелярию» более тысячи посланий, которые начинаются со слов: «Милый, добрый Ангел», «дорогой ангелочек. Однако, в последнее время «Почта ангела» стала страдать от рук непорядочных людей: они взламывали почту, разбрасывая письма по саду, - сообщает пресс-служба театра.Поскольку многие петербуржцы в своих письмах просят высшие силы о помощи, делятся сокровенным, проект сворачивать не стали. С 21 января опустить письмо в ящик можно в кассовом фойе театра (наб. реки Фонтанки, 114) с 12:00 до 20:00 в будние (перерыв с 15:00 до 16:00) и с 12:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни (перерыв с 15:00 до 16:00).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Умер скульптор знаменитого ангела из Измайловского сада Санкт-ПетербургаРоман Шустров лежал в Мариинской больнице с тяжелой пневмонией и, предположительно, коронавирусом (подробности)