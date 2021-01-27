Петербургского профессора, отрицавшего холокост, уволили из института

Владимира Матвеева уволили из одного вуза и собираются уволить из второго. Фото: facebook.com

Северо-Западный институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) решил уволить скандального профессора Владимира Матвеева, который выступил с отрицанием холокоста на видео-лекции перед студентами Ленинградского областного института развития образования. Горькая ирония состояла в том, что вебинар был посвящен памяти жертв холокоста и воинов Красной Армии, освободивших узников Освенцима.

- Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, - сообщили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе РАНХиГС и добавили, что руководство вуза не приемлет дальнейшую работу преподавателя в стенах института.

Напомним, что проверку высказываний Матвеева, который заявлял об отсутствии доказательств массового уничтожения евреев, начало руководство и второго петербургского вуза, где преподавал профессор.