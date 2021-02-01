Задержан второй протестующий, напавший на полицейского на Сенной площади

В Санкт-Петербурге задержали еще одного протестующего который напал на полицейского во время несанкционированной акции. Фото: Артем КИЛЬКИН

СК доложил о задержании еще одного участника несанкционированной акции протеста, который напал на полицейского на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Напомним, именно там сотрудник МВД достал пистолет из-за агрессивных и противоправных действий другой стороны. Первым задержанным, о котором писала «КП», оказался уроженец Архангельской области. Примечательно, что и второй протестующий родом оттуда. Ему 32 года.

- Из материалов уголовного дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади подозреваемые, действуя совместно с неизвестными лицами, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга, - поясняют в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых. Других нападавших тоже разыскивают. Всем задержанным грозит лишение свободы на срок до 5 лет.