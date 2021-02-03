Омбудсмен Петербурга предложил отсрочить аресты участников незаконных акций протеста

Уполномоченный по правам человека в Петербурге задумался о законности арестов некоторых участников незаконных акций протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил дать отсрочку арестованным участникам несанкционированных акций протеста. Их в Северной столице, напомним, прошло уже три. После второй, к примеру, число арестованных составило более 190 человек. Не исключено, что схожее административное наказание грозит и тем, кто вышел на улицы в ночь со 2 на 3 февраля (задержанных забрали в два автобуса – Прим. ред.).

К омбудсмену начали поступать различные жалобы со стороны арестованных, поэтому он выдвинул инициативу.

- Исполнение принимаемых в таком большом количестве решений об административном аресте физически не может быть обеспечено без нарушения гарантированных законодательством прав арестованных. Александр Шишлов предложил в качестве неотложной меры защиты законных прав арестованных применять отсрочку исполнения постановлений о назначении ареста, - передает пресс-служба Уполномоченного.

Вдобавок омбудсмен обратился к петербургскому прокурору с просьбой проверить соблюдение прав арестованных, в том числе условия их содержания.