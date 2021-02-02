Больше 10 человек задержали в центре Петербурга вечером 2 февраля

В центре Санкт-Петербурга начались первые задержания поздним вечером 2 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Санкт-Петербурга начались первые задержания поздним вечером 2 февраля. Несколькими часами ранее в Москве суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше». Полиция и Росгвардия моментально появилась на главных улицах Северной столицы, чтобы обеспечить соблюдение правопорядка.

Полиция в громкоговорители просит людей не собираться в компании и расходится по домам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Особенно много силовиков корреспондент «КП-Петербург» заметил на Дворцовой площади. Другое место концентрации правоохранительных органов – Гостиный двор.

- ОМОН двигается вдоль всего Гостиного двора и просит не собираться граждан. Встретили двух влюбленных. Миша и Кеся, им по 23 и 24 года. Он местные, знакомы уже восемь лет. Приехали «показать свою любовь». Их никто не тронул. А вот других собравшихся единично провожают в автобус для проверки. Полиция просит не собираться в компании. Никто, надо сказать, не сопротивляется, все проходит мирно. Задержано уже больше 10 человек, - докладывает с места журналист «КП».

Задержанных провожают в автобус для проверки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые люди, собравшиеся напротив Гостиного двора, привлекли внимание ОМОНа своими громкими хлопками. Туда тут же отправились силовики. В какой-то момент показалось, что по Невскому проспекту даже начинается шествие.

Задержания проходят мирно и в окружении сотрудников СМИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Малочисленные группы людей двинулись в сторону Дворцовой по Невскому. Но позже шествие разбилось. В какой-то момент все разбежались как зайцы. Происходят так называемые догонялки. Остаток народа дошел до Дворцовой. Но проход по Невскому там блокировали живой цепью усилиями полиции. Позже Дворцовую перекрыли полностью, никого не пускают, в том числе прессу, - отмечает корреспондент «Комсомолки».

Полиция перекрыла проход на Дворцовую площадь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что по итогам двух несанкционированных акций протеста в Санкт-Петербурге возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия. Массовая «прогулка» 31 января и вовсе закончилась 190 арестами.