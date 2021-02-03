Дрозденко извинился за скандальную лекцию доцента об отрицании Холокоста

Губернатор Ленобласти прокомментировал скандальную лекцию об отрицании Холокоста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился за скандальную лекцию доктора технических наук Владимира Матвеева, который во время вебинара для педагогов заявил о том, что Холокос - это миф. В среду, 3 февраля 2021 года, градоначальник встретился с главным раввином Петербурга и 47-го региона Менахемом-Мендлом Певзнером и председателем еврейской религиозной общины города и области Марком Грубаргом, где высказал свою позицию по поводу инцидента.

- Дрозденко принес извинения еврейскому сообществу от правительства региона и Ленинградского института развития образования за то, что на областной площадке получило распространение частное мнение, искажающее содержание и исторические итоги Холокоста, - рассказали в администрации области.

Также губернатор заверил, что после проверки, к лицам, допустившим такое выступление на педагогическом вебинаре, будет применено административное взыскание. Кроме того, стороны договорились о совместной организации уроков — о Холокосте для ленинградских школьников.

Александр Дрозденко также отметил необходимость столь же жесткой и нетерпимой реакции общества к попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны и проявлениям фашизма во всем мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Газ был для дезинфекции": Профессор из Петербурга заявил, что холокост - это миф

Доцент СПбГЭУ провел вебинар для учителей Ленинградской области, закончившийся скандалом (подробности)