Смольный назначит КРТИ контролировать «Метрострой Северной столицы»

Представлять интересы Смольного в "Метрострое Северной столицы" будет КРТИ. Фото: Тимур ХАНОВ

Смольный опубликовал проект постановления, согласно которому комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) будет представлять интересы петербургской администрации в новом предприятии «Метрострой Северной столицы». Напомним, компанию по возведению подземки создал один из крупнейших банков. Основной строитель метро, ОАО «Метрострой», в данный момент переживает банкротство.

- В собственности у города оказались 65% новой компании «Метрострой Северной столицы», сейчас ей необходимо получить все необходимые лицензии и разрешения. На акционерных собраниях и в совете директоров будет присутствовать КРТИ. Следить за выполнением постановления будет вице-губернатор Евгений Елин, - пишет «Мойка78».

Добавим, что ранее Владимир Путин положительно оценил идею о появлении новой компании по строительству метро в Санкт-Петербурге, где работы не столь активные, нежели в Москве.