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Общество

Маме 11-летней девочки, задержанной на несанкционированной акции в Петербурге, вынесли предупреждение

Для этого собралось отдельное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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31 января на улицы Петербурга вышло много молодежи.

31 января на улицы Петербурга вышло много молодежи.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло 4 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области. На нем рассматривался единственный вопрос: исполнение родительских обязанностей матерью, чью 11-летнюю дочь задержали 31 января на несанкционированной акции в Петербурге.

- Заседание комиссии прошло корректно, в доброжелательной обстановке. Права ребенка нарушены не были. Комиссия вынесла маме административное предупреждение, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области.

Также члены комиссии предложили семье помощь психолога. А детский омбудсмен Тамара Литвинова, присутствовавшая на заседании, попросила мать не оставлять несовершеннолетнюю дочку без присмотра.

Напомним, что женщине грозит уголовное дело за появление ее дочки на несогласованной протестной акции и возможное лишение родительских прав. Проверка полиции и Следственного комитета еще идет.