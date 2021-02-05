Маме 11-летней девочки, задержанной на несанкционированной акции в Петербурге, вынесли предупреждение

31 января на улицы Петербурга вышло много молодежи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Внеочередное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло 4 февраля во Всеволожском районе Ленинградской области. На нем рассматривался единственный вопрос: исполнение родительских обязанностей матерью, чью 11-летнюю дочь задержали 31 января на несанкционированной акции в Петербурге.

- Заседание комиссии прошло корректно, в доброжелательной обстановке. Права ребенка нарушены не были. Комиссия вынесла маме административное предупреждение, а также предупредила о возможном ограничении родительских прав, - сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области.

Также члены комиссии предложили семье помощь психолога. А детский омбудсмен Тамара Литвинова, присутствовавшая на заседании, попросила мать не оставлять несовершеннолетнюю дочку без присмотра.

Напомним, что женщине грозит уголовное дело за появление ее дочки на несогласованной протестной акции и возможное лишение родительских прав. Проверка полиции и Следственного комитета еще идет.