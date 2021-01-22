Автоэксперты – о ценах на такси Санкт-Петербурга: «Цены и спрос не изменятся до конца весны»

Подъему цен на такси помогли коронавирус, тарифы в общественном транспорте и общая экономическая ситуация. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Цены на такси в Санкт-Петербурге взлетели на 50-70 процентов за полгода. Именно такие данные приводят в растиражированном исследовании Bank of America, которое сравнивает перевозки в начале лета и начале зимы 2020-го. Но насколько сухие цифры соответствуют реальности? И если цены действительно подскочили, то кто виноват и что делать? Эти вопросы «Комсомолка» задала автоэкспертам и самим перевозчикам.

НА УРОВНЕ 2019-ГО

– Рост цен на такси на 50-70%, на наш взгляд, ничем не подтверждается, – поделился с «Комсомолкой» директор по маркетингу сервиса заказа такси «Таксовичкоф» Антон Елдышев. – Мы считаем некорректным сравнивать низкие пандемийные цены лета с послепандемийным и традиционно дорогим декабрем. Но даже при таком сравнении разницы по средним чекам больше, чем на 20-40 процентов, не видим. Более того, наша статистика говорит о том, что средний чек по поездкам в декабре 2020-го был ниже, чем в декабре 2019-го.

С начала 2020-го и до марта возможностей задрать цены у таксистов просто не было из-за жесткой конкуренции, поэтому они держались на уровне 2019-го. С приходом в Петербург коронавируса спрос на такси резко упал – «во многом за счет b2b-сегмента и клиентов, которые совершают на такси деловые поездки и добираются до работы». Одновременно с этим немного сократилось и число самих таксистов. Как итог, стоимость поездки снизилась на 15-20 процентов.

– Окончание первой волны пандемии спровоцировало восстановление спроса, при этом водители прирастали не так быстро, как спрос. Это повлекло краткосрочный рост цен в августе-сентябре примерно на 15 процентов, – объясняет Антон Елдышев. – Но средний чек в этот период был сопоставим с ценами 2019 года.

Рост цен на услуги такси в декабре обычное явление, которое наблюдают каждый – даже «ковидный» – год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аналогичные наблюдения приводит и компания «Яндекс.Такси».

– С ноября мы наблюдаем восстановление уровня спроса и цен до доковидного уровня, – поясняют в компании. – Поездки в аэропорт и из него по понятным причинам еще не вернулись на прежние показатели, но в целом активность в восстанавливается и даже превышает ту, что была до пандемии.

Рост цен на услуги такси в декабре и вовсе обычное явление, которое наблюдают каждый – даже «ковидный» – год.

– В декабре и январе 2021-го время в пути из-за пробок и заторов на дорогах выросло, – добавляют в «Яндекс.Такси». – В январе пробки и заторы обусловлены погодой, которая повлияла на длительность поездки и на ее цену.

Вот почему выводы заграничных экспертов отечественных специалистов немного смущают.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ

Впрочем, макротренд на рост стоимости поездки с личным водителем есть. И у такси на это пять причин.

Первая причина – это экономика.

– Рост цен можно объяснить экономический ситуацией, изменениям курса рубля и желанием перевозчиков зарабатывать: цены в магазинах растут – растут цены в такси. Это логичная реакция рынка, – отмечает руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.авто» Святослав Данилов.

Ускорил подъем цен и повышенный «ковидный» спрос. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ускорил подъем цен и повышенный «ковидный» спрос.

– Но спрос сгенерирован не только пандемией, но и банальным нежеланием людей пользоваться городским общественным транспортом, – продолжает подсчет причин автоэксперт Дмитрий Попов. – Кроме того, город стал оплачивать перевозку на КТ при помощи таксомоторного транспорта – и в этом случае сам бог велел поднять расценки: как только появляется тот, кто платит, – он сразу платит за все.

Ну, и последнее – тарифы на проезд в общественном транспорте: порой добраться до нужного адреса всей семьей на такси настолько же затратно или даже дешевле, чем пересаживаться с маршруток и автобусов на метро и обратно.

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Как формируется цена поездки? Дело не только в километрах и литрах бензина.

– Таксомоторные компании пользуются агрегаторными сервисами, чтобы не держать свою диспетчерскую, – напоминает Дмитрий Попов. – Цена формируется автоматически по формуле, которая включает оценку спроса и наличие свободных машин, а также учитывает время активных перевозок.

Сам перевозчик, подключившись к известному агрегатору, взамен получает постоянный приток клиентов. Правда, обходятся они ему, по данным члена Общественной палаты России, директора объединения пассажирских перевозчиков «Петербургское такси» Александра Холодова, в 25-30 процентов прибыли.

Чтобы быть в большой игре, таксист вынужден либо на 30 процентов больше работать, либо на 30 процентов меньше зарабатывать. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– И это при том, что такие таксопарки сами не могут повысить цену или демпинговать, чтобы привлечь клиентов, – объясняет Холодов. – Независимые диспетчерские Петербурга можно пересчитать по пальцам одно руки, причем только одна скорее жива, чем мертва и продолжает жить за счет прежних постоянных клиентов: остальные продали бизнес монополистам.

Фактически несколько IT-компаний – тех самых организаторов встречи водителя и пассажира – контролируют практически всю сферу таксомоторных перевозок Петербурга. Судя по синхронному плаванию расценок, неприкрытой конкуренции между ними нет. И такая согласованность неизменно отражается на качестве.

«РЫНОК ТАКСИ УМЕР»

– Такси называют одним из самых безопасных видов транспорта, но я так не считаю: уровень качества перевозок падает, – констатирует Попов. – История с самоудовлетворителем прекрасно это доказывает, но она лишь одна из немногих: нередко пассажирам хамят, пассажиров бьют, машины едут по длинным маршрутам или опаздывают.

Автор этой статьи и сам недавно столкнулся с хитрым водителем, который заявил: либо платишь в два раза больше, чем высчитало приложение, либо он уезжает (а я плачу штраф за холостой вызов). Причиной дерзости водителя якобы была ошибка в расчетах: по мнению таксиста, приложение выставило несправедливо низкую стоимость поездки.

И понять его можно. Ведь, чтобы быть в большой игре, таксист вынужден либо на 30 процентов больше работать, либо на 30 процентов меньше зарабатывать.

– Вы доверяете большому бренду, а реально вас как клиента задорого продают ИП, – подчеркивает Холодов. – Бренд контролирует все, от тарифов до цвета машины. Но если у вас возникают претензии, дело вы будете иметь с ИП, а не с IT-посредником.

Такси называют одним из самых безопасных видов транспорта, но практика доказывает это не всегда. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ежедневная проверка машин и водителей – обязанность таксомотороных компаний по закону. Правда, процедура выпуска на линию спущена на тормоза и остается на совести перевозчика, которого пугают разве что периодические рейды ГИБДД. В случае с таксистами-одиночками все еще прозаичней. И вот, за рулем оказывается мистер кто угодно. Причем иногда водитель даже не владеет русским языком (как он в таком случае сдал экзамен и получил российские права – тема для отдельной публикации).

Поднять качество услуг такси мог бы контроль со стороны агрегаторов. Так, Дмитрий Попов предлагает в каждом районе Петербурга устроить пункты выпуска на линию, с медиком, механиком и путевыми листами.

– В таком случае агрегаторы могли бы раздавать заказы только тем водителям, у которых зарегистрирован путевой лист. Это позволит контролировать режим труда и отдыха, а также устанавливать личность водителя и обеспечивать безопасность, – описывает автоэксперт. – А то, что происходит сейчас, – чистая профанация.

Впрочем, по мнению Холодова, действительно оздоровить ситуацию уже невозможно: «момент, когда еще можно было остановить замену рынка перевозок рынком IT, упущен, рынок такси умер».

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Начало 2021-го не принесло пассажирам такси сюрпризов. По словам Елдышева, спрос остается на хорошем уровне, а роста цен не предвидится: «средний чек в январе сопоставим с чеком января прошлого года». Правда, и на спад цены не собираются.

– Повышенный спрос будет держаться до конца весны уж точно, – прогнозирует Попов. – А что будет дальше, зависит от массы факторов. Среди них не только пандемия и борьба за безопасность дорожного движения, но и грядущая транспортная реформа, которая изменит ряд городских маршрутов и может «выстрелить» либо «не выстрелить».

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