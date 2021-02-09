Ввод новых станций петербургского метро перенесли на 2024 год

Открытие новых станций метро опять откладывается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Строительство метро в Петербурге опять буксует. «Метрострой», испытывающий серьезные финансовые проблемы и получивший недавно нового врио гендиректора, фактически сдает дела. Уже известно, что новым генподрядчиком на работах в подземке станет новая компания, созданная банком ВТБ и подаренная Смольному - «Метрострой Северной столицы». Но это - дело будущего. А те участки «оранжевой» и «коричневой» линий, которыми пока занимается старый «Метрострой», снова переносятся по срокам ввода в эксплуатацию.

- Стало известно, что по допсоглашениям к контракту, строительные работы закончатся не раньше 15 декабря 2024 года, - пишут «Невские новости».

Напомним, что продолжение Лахтинско-Правобережной ветки от «Спасской» до «Театральной» и далее до «Горного института» должны были сдать еще в 2019 году. Но тогда все деньги ушли на строительство «Новокрестовской и «Беговой» к ЧМ по футболу 2018 года.

А первые станции новой Красносельско-Калининской линии: «Юго-Западная» и «Путиловская» (пересадочная с «Кировским заводом») должны были открыть в 2023 году.