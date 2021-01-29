У петербургского «Метростроя» появился новый руководитель

Иван Каргин возглавил "Метрострой". Фото: gov.spb.ru

Петербургский «Метрострой», переживающий не лучшие времена, получил нового начальника. Временно исполняющим обязанности гендиректора компании стал заместитель руководителя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Иван Каргин.

- Состоялось заседание совета директоров ОАО «Метрострой». Среди прочих вопросов члены совета приняли решение назначить с 3 февраля на должность врио генерального директора Каргина Ивана Николаевича, - сообщает пресс-служба компании.

Иван Каргин будет руководить «Метростроем» до 10 марта, когда состоится общее собрания акционеров компании. На нем и утвердят нового гендиректора.

Напомним, что после ареста в декабре 2019 года гендиректора Николая Александрова, «Метрострой» начало лихорадить. Его возглавлял и бывший глава КРТИ Петербурга Сергей Харлашкин и другие специалисты, но ситуация кардинально не менялась.

А в 2020 год в городе была зарегистрирована компания «Метрострой Санкт-Петербурга», в которой Смольный получил 65%. Она и станет основным подрядчиком на работах в подземке.