Умер лосенок Гоша, которого полгода спасали в Петербурге

В Петербурге умер лосенок, которого нашли с переломанными лапами / Фото: Велес

Очень печальные новости из реабилитационного центра диких животных "Велес" Санкт-Петербурга. Лосенок, которого ветеринары и волонтеры спасали и выхаживали более полугода, умер. Об этом в центре рассказали во вторник, 9 февраля 2021 года.

- Несмотря на все наши усилия, лосенок Гоша, у которого были проблемы с ножками, ушел от нас, - рассказали в "Велесе".

Ветеринары боролись за жизнь малыша и даже смогли поставить его на ноги / Фото: Велес

Малыша со сломанными лапами нашли в Ленинградской области. Американские ветеринары советовали сделать эвтаназию, не видя шансов на выздоровление. Однако активисты петербургского центра не сдавались: проводили анализы, лечили, кормили, заботились и даже смогли поставить его на ноги. Однако здоровье малыша ухудшилось.

- В последнее время ему стало заметно хуже, он находился на капельницах. Однако подвели малыша почки: именно они отказали у лосенка, - пояснили специалисты.