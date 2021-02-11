СК задержал учителя ОБЖ, подозреваемого в домогательствах к школьнице

Учителя, подозреваемого в домогательствах к школьнице, задержали в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

После возбуждения уголовного дела по статье за развратные действия Следком все-таки задержал педагога одной из гимназии Санкт-Петербурга, которого подозревают в домогательствах к своей ученице. Оно и понятно – на видеозаписи, появившейся в соцсетях, некий человек, очень похожий на того самого 61-летнего учителя ОБЖ, целует 14-летнюю школьницу.

- В настоящее время мужчина задержан. По версии следствия, подозреваемый во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении обвинения, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, «Комсомолка» поговорила с учениками гимназии, где преподавал учитель. По словам детей, для него было нормой обниматься и целоваться со школьницами.