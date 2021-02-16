Машина на газу загорелась на КАД утром 16 февраля в Петербурге

На КАД загорелся автомобиль на газу утром 16 февраля Фото: принтскрин видео.

Утром на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге началось с пожара. Около 8 часов во вторник, 16 февраля 2021 года, недалеко от заезда с проспекта Культуры загорелся автомобиль. Огонь очень быстро охватил кабину. Очевидцы отмечают, что горящая машина на газобаллонном оборудовании. Об этом они рассказали в социальных сетях.

- Снега полно. Где герой на погрузчике, которого наградили, - заметили комментаторы в сети.

Действительно, после ночного снегопада весь КАД завален сугробами снега. Возможно, с его помощью автомобилисты смогли бы потушить пожар.

Тем временем, пожар лишь усилился. Удалось ли водителю горящей машины выбраться, на данный момент неизвестно. О пострадавших также ничего не сообщается.

Напомним, что 6 февраля в Приморском районе города загорелся каршеринг. С пожаром помог справиться водитель снегоуборщика - он загреб ковшом снег и вывалил его на горящую машину.