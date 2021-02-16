Две трети смертей при родах в Петербурге произошли из-за коронавируса

Восемь из 12 смертей рожениц произошли из-за ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на ситуацию со смертностью рожениц в Санкт-Петербурге. Подавляющее их число - две трети - произошло по причине заболевания женщины инфекцией «ковид-19». Об этом 16 февраля, на заседании городского правительства сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Из 12 материнских смертей при родах в 2020 году восемь произошли по причине ковида, - отметил чиновник.

По счастью, абсолютные цифры не столь велики, тем не менее, не будь коронавируса и трагедий могло быть меньше.

Напомним, что за минувший год в Петербурге произошли несколько шокирующих случаев. В том числе с семьей новорожденного ребенка, в которой от ковида скончались мать, а также бабушка с дедушкой. Сейчас малыша планирует усыновить предполагаемый отец.

В другом случае от коронавируса умерла мать 10 детей. И хоть летальный исход произошел не после родов, на беду большой семьи откликнулись многие горожане, а «Комсомолка» объявила сбор средств в помощь.