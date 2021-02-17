Суд зарегистрировал дело о смерти рабочего при обрушении СКК «Петербургский»

Московский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении трех предполагаемых виновников обрушения СКК и смерти рабочего. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника компании «Техснаб» и его двоих подчиненных прорабов, которых следователи обвиняют в смерти рабочего, погибшего при обрушении СКК «Петербургский». Напомним, при срезе вант, закрепляющих крышу, рухнул весь спорткомплекс. Под завалами скончался 29-летний мужчина, которому, как говорят в СК, даже не провели инструктаж по безопасности.

Предполагается, что вся троица очень торопилась и командовала не медлить с работами.

- В ходе работ один из прорабов по рации дал указание рабочему покинуть люльку и продолжить выполнение работ, находясь непосредственно на элементе конструкции СКК. Акименко, Смирнов и Иванов хотели ускорить выполнение работ и получить оплату по договору подряда, при этом они допустили преступную небрежность, не предвидя обрушения объекта, - цитируют версию СК в объединенной пресс-службе Санкт-Петербурга.

Уголовное дело передали судье, но к рассмотрению его еще не назначили. Каждому из подсудимых грозит до 5 лет лишения свободы.