«Он погиб на моих глазах»: Мать монтажника из Карелии узнала о трагедии в СКК по телевизору

Нарушение техники безопасности при демонтаже крыши СКК привело к трагедии. Из-за обрушения спорткомплекса погиб рабочий - 29-летний Матвей Кучеров из Карелии. Он не успел запрыгнуть в люльку и разбился. Мать мужчины узнала о трагедии по телевизору, увидев в новостях, как гибнет ее сын. Она лишь успела вскрикнуть: «Это Матвей наш бежит» глядя на страшное видео.

- Сын погиб на моих глазах , - рассказала изданию Кarelia.news безутешная женщина.

Сейчас в ее доме траур. Учитывая, что в селе Деревянное под Петрозаводском Тамара Матвеевна работает учительницей местной школы, то знают ее все. И все соболезнуют горю.

Журналистам женщина рассказала, что с работой в селе плохо, сын, окончивший ПТУ и отслуживший во флоте, искал любые возможности заработать, поэтому и поехал в Петербург.

- Мама, денег заработаю, будет хоть на что дом отремонтировать, - делится она своим горем и рассказывает, что сын всегда старался привезти из командировок подарки близким, и в особенности маленькой племяннице, в которой души не чаял.

Напомним, что ЧП произошло утром 31 января. По факту обрушения СКК и гибели человека Следственный комитет России уже завел уголовное дело. Власти Петербурга и представители инвестора перестройки спорткомплекса пообещали оказать помощь семье Матвея Кучерова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/758041" frameborder="0"></iframe> Во время сноса СКК в Санкт-Петербурге под завалами оказался рабочий.

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