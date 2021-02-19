1087 человек и заболели и 47 умерли из-за коронавируса в Петербурге

Заболевших коронавирсом в Петербурге за сутки оказалось втрое меньше, чем выздоровевших. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 1087 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Санкт-Петербурге. Такие данные на утро 19 февраля приводит федеральный Оперативный штаб по борьбе с инфекцией «ковид-19».

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге отмечены 358 562 случая заражения коронавирусной инфекцией (+ 1087 за сутки). Из общего числа выздоровели 281 926 пациентов (+3676), а скончались 10 686 (+47), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В активной стадии болезни на данный момент находятся 69 950 горожан. При этом за минувшие сутки обследование на ковид прошли около 23 тысяч петербуржцев.

Что касается данных по России, то за сутки заболели 13 433 человека, 18 637 выздоровели, а 470 умерли.

Одновременно с этим нарастает объем сделанных прививок от коронавируса. Всего за неделю в Петербурге первично вакцинировались свыше 50 тысяч человек. А вскоре прививочные пункты откроются в нескольких торговых центрах города.