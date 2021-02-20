Труп младенца в мусоропроводе нашли в доме в Ленинградской области

Труп младенца нашли в мусоропроводе в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ужасную находку сделали в одном из домов Лужского района Ленинградской области. Утром в субботу, 29 февраля 2021 года, в мусоропроводе в доме 72 на Киевской улице в Луге обнаружили труп младенца. Полиция немедленно выехала на место, чтобы осмотреть тело и понять, кто смог так поступить с несчастным ребенком.

- В 07:50 часов в полицию Лужского района поступила информация от обнаружении тела младенца в мусоропроводе на Киевской 72. На месте работают. Другой информации пока нет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

Напомним, подобный жуткий случай произошел в мае 2020 года. В центре города на Курляндской улице также в мусорном баке был обнаружен труп младенца. Годом ранее тело мертвого малыша нашли завернутым в полиэтилен в парке в Калининском районе.