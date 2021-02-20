Смольный хочет привить от коронавируса 1,2 млн петербуржцев до начала лета

Беглов сообщил о задаче привить 1,2 млн петербуржцев от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти поставили задачу привить минимум 1,2 млн горожан до начала летнего туристического сезона. По мнению градоначальника, это позволит предотвратить уже третью по счету волну инфекции или хотя бы снизить ее распространение в Северной столице.

- Важно успеть вакцинировать как можно больше горожан – до наступления лета. Сегодня прививка становится решающим фактором в борьбе с пандемией. Мы продолжаем наращивать масштабы вакцинации. Сделать прививку с 24 февраля можно будет в пяти торговых центрах («Комсомолка» публиковала список ТЦ отдельно – Прим.ред.), - цитируют губернатора в пресс-службе Смольном по итогам эфира на «Радио России».

Добавим, что в последние дни в Петербурге растет число госпитализаций. В Смольном объясняют это тем, что Минздрав теперь советует отправлять в стационары пациентов даже с легкой формой COVID-19, но если у них есть серьезные хронические заболевания.