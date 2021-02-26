Вечный огонь утонул под растаявшим снегом в Красном Селе

В Красном Селе под водой оказался Вечный огонь. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красном Селе погас Вечный огонь, утонув в воде от растаявших сугробов. О произошедшем сообщили возмущенные местные жители в районном сообществе «Транспортный коллапс» во «Вконтакте». Как считают очевидцы, ответственные лица не удосужились вовремя убрать снежные массы с территории мемориала. Последствия видны на фотографиях.

- В Красном Селе впервые погас вечный огонь не из-за игр детей, а из-за серьезных недоработок в проектировании и потопа, - пишут местные жители в соцсетях.

Сообщение об утонувшем мемориале появилось в Сети. Фото: vk.com/krasnoe_selo

На место выехали газовики, но развели руками – требовалась помощь от «Водоканала» по откачке воды с мемориала.

- Потоп устранили. После этого специалисты проверили газогорелочное оборудование и подземные сооружения, а затем возобновили подачу газа. Все работает исправно, горение Вечного огня восстановлено, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «ПетербургГаза».

К слову, за последние шесть дней из Северной столицы вывезли больше 240 тысяч кубометров снега. Это четверть от всех убранных снежных масс в сезоне 2020/2021.