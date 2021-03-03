Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось до 130

В Петербурге количество пунктов вакцинация выросло до 130. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге увеличили до 130 количество стационарных пунктов вакцинации от коронавируса. И это не считая восьми мобильных и 16 выездных бригад. В Смольном отмечают, что запасы «Спутника V» постоянно пополняются. Кроме того в марте власти города рассчитывают получить вакцины других российских производств.

В целом, вторая волна пандемии в Северной столице постепенно стихает, но именно прививка, по мнению Смольного, становится главным оружием в борьбе с инфекцией. Иначе при неблагоприятном стечении обстоятельств заболеваемость может вырасти.

- За все время пандемии в городе вакцинировались 260 505 человек. Из них два компонента прививки получили 120 652 горожанина. Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 348 542 комплекта. Неизрасходованный остаток доз прививки в поликлиниках на данный момент составляет 88 037 комплектов, - отмечается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19.