Движение по красной ветке метро восстановлено после падения пассажира на станции «Пушкинская»

Движение поездов в метро восстановлено после падения человека на рельсы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский метрополитен восстановил движение поездов по красной ветке, где произошел сбой из-за падения человека на пути. ЧП произошло на станции «Пушкинская». Из-за этого составы курсировали только на крайних участках линии 1.

- С 16:57 Движение по Линии 1 осуществляется на участках «Проспект Ветеранов» - «Автово» и «Площадь Восстания» - «Девяткино» из-за падения пассажира на путь на станции «Пушкинская». От «Площади Восстания» до «Автово» движения нет, - сообщала пресс-служба подземки.

Из-за этого на конечной и самой загруженной станции подземки - «Проспект Ветеранов» произошло столпотворение и ее пришлось закрыть на вход и выход. Однако через восемь минут станцию открыли, а движение по красной ветке начали восстанавливать.

- В 17:16 станция «Проспект Ветеранов» открыта. Движение поездов на 1 линии осуществляется в полном объеме, интервал восстанавливается, - сообщили в метро.

Сведений о состоянии пассажира, упавшего на рельсы, пока нет.

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Пассажир погиб.