Видео с места падения пассажира на красной линии метро опубликовано в соцсетях

Перед падением под поезд мужчина уронил на платформу рюкзак и мобильные телефоны. Фото: vk.com/spb_today

Видео с места ЧП на станции метро «Пушкинская», где под поезд упал молодой мужчина, появилось в соцсетях. Кадры, снятые камерой мобильного телефона, опубликовали очевидцы происшествия.

- На «Пушкинской» упал молодой человек. в обе стороны встала красная ветка. Между станциями стоим по пять минут. На «Чернышевской» стояли минут 12. Народу на платформе тьма скопилась. Советую через пересадку ехать, - писали пассажиры в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По официальным данным, инцидент произошел в 16:57. Сразу же было остановлено движение на центральном участке линии 1. Составы не ходили от «Площади Восстания» до «Автово». Из-за этого на конечной станции - «Проспект Ветеранов» - образовалась давка и вход в вестибюль был закрыт.

В 17:16 движение по красной ветке восстановили, «Проспект Ветеранов» открыли для пассажиров.

Известно, что погибшим оказался молодой мужчина 1999 года рождения. Причины трагедии устанавливаются.