В Комздраве опровергли наличие вакцины «ЭпиВакКорона» в Санкт-Петербурге

В Петербурге нет вакцины "ЭпиВакКорона", несмотря на информацию в СМИ, как рассказали в Комздраве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии в городе вакцины от коронавируса другого производства, «ЭпиВакКороны» от научного центра «Вектор». Но оказалось, что журналисты неправильно интерпретировали слова губернатора.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Комздрава, Александр Беглов, сообщив ранее про доставку в город 1 тысячи доз «ЭпиВакКороны», имел в виду поставку двухмесячной давности.

- Губернатор такого не говорил. СМИ извратили. Всего за все время пандемии у нас была 1 тысяча доз «ЭпиВака». Распоряжался прививкой Роспотребнадзор. «ЭпиВак» поступала месяца 2 назад и уже израсходована. Поэтому сейчас в городе «Спутник V». Что касается поставок вакцины от «Вектора», то точных дат мы не знаем, - пояснили «КП-Петербург» в Комздраве.

Тем временем в Северной столице возник дефицит вакцины «Спутник V» в пяти прививочных пунктах.