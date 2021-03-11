Скандальную блогершу Анну Довгалюк лишили прав за пьяное ДТП в центре Петербурга

Анну Довгалюк лишили прав на 1,5 года. Фото: vk.com/dorinspb

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Санкт-Петербурга вынес решение по административному делу в отношении блогера и экс-юриста Заксобрания Анны Довгалюк, которая устроила пьяное ДТП на своем «Мерседесе».

- 23 января 2021 года в 05 часов 50 минут Довгалюк, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц», двигалась по проспекту Бакунина от улицы 2-ая Советская к Херсонской улице с признаками опьянения (нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы), - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ввиду своего состояния, или же по невнимательности, как утверждала она сама, девушка врезалась в стоящую на светофоре легковушку. Когда приехал наряд ДПС, Довгалюк отказалась проходить освидетельствование на наличие алкоголя.

На следующий день юриста со скандалом уволили из ЗакСа.

На судебное заседание Довгалюк не явилась. Судья назначил ей штраф в 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года.