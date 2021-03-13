Завершились поиски пропавшего без вести 11-летнего мальчика в Петербурге

В Петербурге завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика. Волонтерская организация "Лиза Алерт" разослала ориентировку на школьника днем в пятницу, 12 марта 2021 года. Около 16 часов вечера школьник ушел в неизвестном направлении. Родители и друзья сбились с ног в поисках ребенка.

- К поискам подключились не только волонтеры, но и спецслужбы. Добровольцы из "ЛизаАлерт" собираются ночью на Гражданском проспекте, чтобы рассредоточиться по району, - рассказали в организации.

Утром 13 марта стало известно, что мальчика нашли. Он жив. Что именно произошло с ребенком и где он заплутал, волонтеры не уточняют.

- Ребенок найден благодаря совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции, - сообщили на информационном канале волонтерской организации.

https://www.spb.kp.ru/online/news/4214039/Напомним, что за минувший февраль в Петербурге пропали 40 детей и подростков.