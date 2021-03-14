Труп, спрятанный под снегом, случайно обнаружил житель Петергофа

Пока снег не начал таять, жуткую находку не было видно Фото: Олег ЗОЛОТО

Жуткую находку обнаружил житель Петергофа в четверг, 11 марта. Мужчина решил прогуляться по территории лесопарка, как вдруг заметил что-то странное в сугробе неподалеку. Присмотревшись, он понял, что под снегом находится человеческое тело, которое не было заметно до наступления тепла.

- Пол и возраст тела сразу установить не удалось, - пояснил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На трупе были синяя куртка и черные брюки. Рядом лежала черная вязаная шапка и перчатки.

Сейчас тело неизвестного гражданина направлено для экспертизы в морг. Стражи порядка выясняют все детали случившегося.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Приморском районе ссора между соседями чуть не привела к гибели одного из них. Мужчина ударил своего оппонента отверткой и нанес ему тяжелую травму. Сейчас пострадавший находится в больнице.