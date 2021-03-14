Депутата петербургского Заксобрания Максима Резника выпустили из московского ОВД

13 марта в Москве задержали участников форума "Муниципальная Россия". Фото: Телеграм-канал Михаила Тимонова

Из Преображенского ОВД Москвы вышел петербургский депутат Максим Резник. О его задержании стало известно в субботу, 13 марта. Тогда в полицейские участки доставили порядка 200 человек. Известно, что Резник и его коллеги из других регионов собрались в столице на форум «Муниципальная Россия».

- Успел встретить выходящих из моего Преображенского ОВД Владимира Кара-Мурзу и моего питерского коллегу Максима Резника, - пишет в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, который тоже оказался в отделении.

Сообщается, что форум, обернувшийся массовыми задержаниями, проходил в Москве в гостинице «Измайлово». Проводила эту встречу организация под названием «Открытая Россия», деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Форум был запланирован на 13-14 марта, однако после того, как его участников доставили в полицию, мероприятие, естественно, было завершено.