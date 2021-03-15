Вооруженный преступник ограбил банк в центре Петербурга

Грабителя с пистолетом ищут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу два вооруженных ограбления произошли в Петербурге 15 марта. Так, днем понедельника, неизвестный мужчина вошел в отделение банка на улице Ефимова и потребовал у кассира наличные деньги. Впрочем, добыча оказалась совсем небольшой.

- Днем 15 марта в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в помещение банка, расположенное в доме 1/4 на улице Ефимова, вошел неизвестный мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитил денежные средства. По предварительной информации, ущерб составил около пяти тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас личность нападавшего устанавливается, мужчину активно ищет полиция.

Напомним, что утром понедельника в Приморском районе Петербурга вооруженный налет был совершен на офис выдачи микрозаймов. Около 9:30 утра в помещение на улице Уточкина вошел вооруженный ножом мужчина и, угрожая женщине-менеджеру, потребовал деньги.

По словам потерпевшей, грабитель вел себя вызывающе, но при этом пытался ее успокоить: «Не нервничай только», - заявил он перепуганной женщине.

После того, как менеджер отдала 20 тысяч рублей - все, что было в сейфе, нападавший скрылся. Его разыскивают.

Напомним, что в начале 2021 года в Петербурге произошла серия ограбления банков. 4 января из отделения на Сенной площади грабитель в цветной маске вынес больше 1 млн рублей. Через пять дней нападавшего, а им оказался уроженец Хабаровска, задержали в Сочи.

А 9 марта мужчина с гранатой пришел в отделение банка на Индустриальном проспекте. Он унес более 2,5 млн рублей. Через два дня грабителя «взяли» в Москве. Им оказался мигрант из Средней Азии. После нападения он за 22 тысячи взял такси до Москвы, где начал кутить - скупал брендовые вещи и телефоны. За сутки мужчина потратил 700 тысяч рублей.