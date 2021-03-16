Число больных коронавирусом снизилось на 26% за неделю в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге снизилось суточное число больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество больных коронавирусом снизилось на 26% за минувшую неделю в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 при Смольном. Особенно сильно уменьшилось число больных, наблюдаемых амбулаторно, – на 16%. А вот количество выздоровевших немного снизилось за 7 дней – на 10%.

- Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется, но этот процесс идет медленно и нестабильно, - подчеркивается экспертами из Межведомственного совета.

Губернатор поставил задачу предотвратить третью волну инфекции в городе с помощью коллективного иммунитета. Вакцинация сейчас идет полным ходом. В городе провели больше 500 тысяч инъекций «Спутника V» (и первым и вторым компонентом – Прим.ред.). Однако в более 20 прививочных пунктах наблюдается дефицит вакцины. Новая партия должна поступить в Северную столицу до конца недели.