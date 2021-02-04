Зона платной парковки появится на 180 улицах Санкт-Петербурга

В Петербурге планируют сделать еще 13 тысяч платных парковочных мест в центре. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге по-прежнему не отказываются от идеи увеличить зону платной парковки. Появление еще порядка 13 тысяч мест для автомобилей уже анонсировали в 2019 году. Открыть их собирались в 2020-м, но финансирования не было. Однако уже в этом году предусмотрено проектирование новых платных парковок на 180 улицах в Центральном районе. Об этом «КП-Петербург» рассказали в Городском центре управления парковками. Непосредственно само оборудование платной зоны намечено на следующий год.

– Реализация проекта запланирована на 2022 год, – отметили в пресс-службе Центра управления парковками.

Кстати, во время проектных работ буду учитывать не только пропускную способность улиц в центре и действующую схему общественного транспорта, но и планы ремонта дорожной сети.

Оплачивать парковку можно через специальный паркомат. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конкретные улицы, на которых сделают парковку платной, пока не называются. Но учитывая, что в Центральном районе около 230 улиц и проездов, задействовано будет большинство из них. Ранее также сообщалось, что платную зону планирую вводить и в Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Напомним, что сейчас в Петербурге платная зона включает 28 улиц. Это участок, ограниченный Невским и Лиговским проспектами, набережной Фонтанки и Кирочной улицей. Там парковка работает с 2015 года. А также улица Рубинштейна, где платная зона открылась в декабре 2020 года. В общей сложности это 2903 парковочных места в городе.

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