Платные парковки могут появиться на Васильевском острове

В Петербурге не первый год говорят о том, что платных парковок станет больше. В первую очередь расширить зону планируют в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Затем их могут оборудовать и на Васильевском острове. С первыми тремя районами планы более конкретные. Что касается Василеостровского, такая идея действительно обсуждается, рассказали «КП-Петербург» в администрации района. Появиться они могут на улицах, прилегающих к Малому, Среднему и Большому проспектам. Но судя по всему, перспектива для Василеостровского острова отдаленная – платных парковок еще даже нет в адресном перечне.

– В настоящее время в адресный перечень платных парковок в Петербурге входят 476 улиц, которые расположены в административных границах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Вместе с тем транспортная стратегия Петербурга говорит о необходимости ввода платы за парковку на территории всей центральной планировочной зоны, то есть и в Василеостровском районе, – рассказали «Комсомолке» в Городском центре управления парковками.

Напомним, что сейчас в городе почти 3 тысячи платных парковок на 27 улицах между Невским и Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. Работает пилотная зона с 2015 года. На «новых» 476 улицах по плану должны сделать парковки в общей сложности на 52 тысячи легковушек к 2022 году. Часть из них надеялись обустроить уже в этом году. Осенью прошлого года говорили о 13 тысячах машиномест и надеялись, что сделать это удастся уже в 2020-м с учетом корректировки бюджета. Однако, как отметили в Городском центре управления парковками, финансирование на этот год отсутствует. К слову, еще во время запуска проекта в городе обещали платные парковки на 60 000 легковушек уже к концу 2019 года.

КСТАТИ

В феврале в центре Петербурга инспекторы снова начали фиксировать нарушения по оплате парковок. Дело в том, что штрафовать за «бесплатное» пользование стоянкой фактически не могли из-за сложности с передачей данных о владельцах машин для вынесения штрафов. Следили за парковками чиновники, а сведения находятся у ГИБДД. А непорядочные автомобилисты успешно этим пользовались. Теперь же Госдума приняла закон, который позволяет наказывать автомобилистов рублем за неоплату парковок. В Петербурге размер штрафа составляет 3 тысячи рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Режим работы платных парковок:

С 8:00 до 20:00 – в платном режиме ежедневно, включая выходные и праздничные дни;

С 20:01 до 7:59 – бесплатно.

Стоимость парковки:

Для легковых автомобилей – 60 рублей в час,

для велосипедистов – 30 рублей в час,

для водителей грузовых машин – 120 рублей в час.