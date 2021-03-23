Все восемь тургрупп клуба «Скиф» отзовут из Хибин в Петербург

Из Хибин отзовут все восемь групп турклуба "Скиф". Фото: СОЦСЕТИ

Руководство Дома детского творчества Приморского района, подведомственного администрации, решило вернуть из Хибин все восемь туристических групп клуба «Скиф». Причиной стала гибель 12-летней девочки, бывшей в составе одной из групп.

- 22 марта в Мурманской области в районе станции Имандра туристическая группа попала под сход «снежного козырька». В результате обрушения снежных масс погиб ребенок 2008 года рождения – ученица 6 класса школы Приморского района, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Известно, что девочку удалось найти живой. Педагоги турклуба, а потом и прибывшие спасатели всю ночь оказывали ей первую помощь, однако из-за непогоды вертолет с врачами не смог сесть на месте ЧП, а утром пострадавшая школьница умерла.

Сейчас группа из троих взрослых и 12 подростков ждет отправки в Петербург. В Мурманск вылетел отец погибшей девочки. В администрации Приморского района уже пообещали оказать помощь семье.