Выжившие после схода лавины в Хибинах дети застряли в Мурманской области

Мать одного из детей, выживших после схода лавины в Хибинах, рассказала о здоровье тургруппы. Фото: СОЦСЕТИ

12 детей, выживших после схода лавины в Хибинах, застряли в Мурманской области. Об этом «КП-Петербург» рассказала мама одного из школьников. Напомним, в происшествии погибла 12-летняя девочка, ее пытались реанимировать несколько часов, но тщетно. Управления СК из Северной столицы и Мурманской области возбудили по уголовному дело – за халатность и услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

- Руководителя тургруппы сразу после эвакуации забрали следователи и увезли на допрос по уголовному делу о халатности. Новостей от него пока нет. – сообщила «КП-Петербург» мать одного из детей. – Ребят доставили в Апатиты в Мурманской области. Дальше без медосмотра в Петербург их не отпускают. И осмотреть их врачи не могут без согласия родителей, которые в Петербурге. В итоге родители теперь едут туда, чтобы подписать согласие. Родители трех детей уже там, еще трое едут прямо сейчас. Остальные, видимо, также.

По предварительной информации, у выживших школьников нет серьезных травм – только синяки, ссадины да растяжения.