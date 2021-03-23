СК возбудил уголовное дело за халатность при организации турпохода в Хибины, где после схода лавины погибла 12-летняя петербурженка

СК возбудил второе уголовное дело после трагедии в Хибинах, где после схода лавины погибла 12-летняя девочка. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский СК возбудил уголовное дело по статье за халатность после гибели 12-летней девочки во время турпохода в Хибинской тундре в Мурманской области. Напомним, вечером 22 марта на группу из 13 школьников сошла лавина. Кроме одного ребенка выжили все, в том числе трое взрослых. Родителям девочки дважды за ночь сообщали об ее смерти. На протяжении многих часов не было ясно, сумели ли спасатели реанимировать Диану (имя изменено – Прим.ред.).

Тем временем всех выживших детей в составе тургруппы «СКИФ» при детском доме творчества Приморского района собираются отвезти обратно в Санкт-Петербург. В Хибинах второй день разбираются во всех нюансах трагедии сотрудники Мурманской СК, который возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности следователи выяснили, что девочку выкапывали с глубины в 1,5 метра, точные причины ее смерти все еще устанавливаются.

СК вторые сутки исследует местность, чтобы выяснить каждую деталь трагедии. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области

К вечеру 23 марта сотрудники ГСУ СК РФ по Петербургу закончили собственную проверку происшествия, закончившуюся новым уголовным делом. Как рассказала «КП-Петербург» мама одного из детей, следователи увезли на допрос руководителя тургруппы.

- Установлено, что тургруппа в составе 16 человек, включая 13 несовершеннолетних, двигалась по необорудованному маршруту и попала под обрушение снежного массива, в результате чего наступила смерть 12-летней девочки. Нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей, в том числе сотрудниками дома творчества, - сообщает пресс-служба городского управления СК.

Добавим, что по статье за халатность виновникам, если их установят, может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Выжившие после схода лавины в Хибинах дети застряли в Мурманской области

Домой в Санкт-Петербург их не отпускают, потому что им надо пройти медосмотр (подробности)

«12 часов цеплялась за жизнь»: Родителям девочки, попавшей под лавину в Хибинах, дважды за ночь сообщили, что их ребенок погиб

«Комсомолка» рассказывает, как мать и отец подростка пережили ночь ужасов и почему школьницу так и не смогли спасти (подробности)

«Дети развернули шатер и будут ночевать там»: Мать школьницы рассказала, как 13 детей накрыла лавина снега в горах Хибины

Один из школьников после схода снежной волны сам себя выкопал и бросился спасать других детей (подробности)