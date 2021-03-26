За элитной школой №777 в Санкт-Петербурге закрепят 14 жилых домов

В петербургскую элитную школу №777 попадут куда больше первоклашек. Фото: Андрей ГАШЕВ

Родители добились закрепления элитной школы №777 в Приморском районе Санкт-Петербурга за куда большим количеством домов. Напомним, некоторые местные жители ранее удивились и возмутились, почему их открепили от учебного заведения, хотя они проживают чуть ли не в 100 метрах от здания. В комитете по образованию занялись ситуацией и заверили, что мест для первоклашек станет больше.

- За ИТШ № 777 закрепят 14 домов, расположенных по следующим адресам: улица Мебельная, дом 35, корпус 2, строение 1; улица Мебельная, дом 35, корпус 2, строение 2; улица Мебельная, дом 35, корпус 2, строение 3; улица Мебельная, дом 45, корпус 1; улица Мебельная, дом 45, корпус 2; улица Мебельная, дом 47, корпус 1; улица Мебельная, дом 49/ 92; Лыжный переулок, дом 2; Лыжный переулок, дом 4, корпус 1; Лыжный переулок, дом 4, корпус 3; Лыжный переулок, дом 8, корпус 1; Шуваловский проспект, дом 86, корпус 1; Шуваловский проспект, дом 88, корпус 1; Шуваловский проспект, дом 90, корпус 1, - передает пресс-служба городского Комобра.

Добавим, что запись в первые классы стартует с 1 апреля. «Комсомолка» публиковала подробную инструкцию для родителей-петербуржцев.