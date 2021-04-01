Главному врачу-нефрологу Петербурга, обвиненному в расчленении жены, продлили срок задержания

Врач обвинен в убийстве жены Фото: Мариинская больница

В Октябрьском районном суде Петербурге продлили срок задержания 60-летнему главному врачу-нефрологу города Александру Земченкову. Следствие обвинило медика в убийстве и расчленении своей жены - гинеколога Ирины Земченковой. Напомним, что мать троих детей пропала 23 февраля 2010 года. По словам мужа, она ушла в свой выходной на работу в роддом, чтобы проверить пациентку, которой делала операцию накануне. После этого женщина исчезла.

- Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа Александру Земченкову, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Судебное заседание отложено по ходатайству защитника.

Поначалу у следствия не было обвиняемых. Дело расследовали 11 лет. И 31 марта 2021 года силовики задержали Александра Земченкова. Его проверили на полиграфе, сейчас он уже дал показания. Причиной убийства могла стать любовница врача, с которой он крутил роман. Что интересно, роман на стороне он крутил с нефрологом.

После пропажи жены Земченков вместе с ней уехала в Сочи на отдых. Через года она стала его новой женой. Сейчас у них дочь.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как к главе СКР Александру Бастрыкину обратился отец пропавшей Ирины врач Геннадий Кононов. После этого следствие получило новые показания на вдовца и задержало его.

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