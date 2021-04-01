Погибшего 5-летнего мальчика могла убить мать из-за «вселившихся демонов»

Мать могла убить сына из-за голосов в голове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые подробности появились в деле о гибели 5-летнего мальчика, чье тело было обнаружено 31 марта в квартире жилого дома на Приморском проспекте, в Приморском районе Петербурга. На трупе малыша эксперты нашли следы ожогов. Мать изначально говорила, что сын якобы утонул в ванне с горячей водой, но ее слова вызвали сильное сомнение.

- Бабушка ребенка рассказала следователям, что накануне трагедии ей позвонила дочь и сообщила, что в нее вселилась нечистая сила, - пишет «Мойка 78».

По другим данным, женщина решила, что нечто злые духи вселились в ребенка, а голоса в голове посоветовали изгнать из кипятком. В итоге ребенок получил сильные ожоги и погиб

Когда в квартиру дочери приехала бабушка мальчика, ребенок был уже мертв, а его тело лежало на балконе. Пенсионерка сразу вызвала полицию.

Мать мальчика отправили в психиатрическую больницу, а по факту гибели ребенка Следственный комитет завел дело об убийстве.

Причиной психического расстройства 33-летней женщины мог стать недавний развод.