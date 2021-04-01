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Общество1 апреля 2021 20:15

Госстройнадзор обязал остановить стройку возле треснувшего дома Чубакова на Васильевском острове

При этом жить в поврежденном здании все-таки можно без опасений, как показала экспертиза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Госстройнадзор все-таки остановил стройку возле треснувшего дома Чубакова в Петербурге. Фото: Смольный

Петербургский Госстройнадзор обязал приостановить стройку возле треснувшего дома-памятника Чубакова на 11-й линии Васильевского острова. Напомним, стена жилого здания, включенного в список объектов культурного наследия, частично рушилась уже не раз. В КГИОП тоже усомнились в безопасности возведения новостройки близ старого дома и потребовали на время прекратить работы. Однако подрядчик это проигнорировал. Теперь на место выехали сотрудники Госстройнадзора. Оказывается, угрозы жизни жильцам дома Чубакова нет.

- Специалисты установили, что деформации охраняемых объектов не превышают допустимых нормативов и рекомендовали при проведении данных наблюдений дополнительно контролировать уровень подземных вод при помощи специализированного оборудования, - отмечает глава Госстройнадзора по Петербургу Владимир Болдырев на своей странице во «Вконтакте».

Теперь стройка действительно приостановлена. От застройщика требуют получить от КГИОП «добро» на работы и просят отремонтировать треснувшую стену памятника.