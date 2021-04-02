За сутки обследование на коронавирус в Петербурге прошли 22 тысячи человек

Еще 22 тысячи человек сдали анализы на наличие коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают массово обследовать население на наличие коронавируса. По данным Смольного на утро, 2 апреля 2021 года, за последние сутки анализы сдали более 22 тысяч человек. Результаты тестирований станут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 405 человек. Также по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом за день обратились более 13,8 тысяч человек, - сообщили в администрации города.

Напомним, что на сегодня в Петербурге для больных коронавирусом развернуто более 5 тысяч коек. Из них свободны порядка 900 мест.

Также еще один пункт вакцинации откроют в "Ледовом дворце". По аналогии с "Газпром Ареной", там будут делать прививки болельщикам во время хоккейных матчей.