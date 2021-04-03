Панихида по погибшим при теракте в метро прошла в Троице-Измайловском соборе Петербурга

В Троицком соборе прошла панихида по погибшим в метро. Фото: Артем КИЛЬКИН

3 апреля в Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта, произошедшего на станции метро «Технологический институт» четыре года назад. По просьбам родных и близких погибших, день начался с панихиды в Троицком соборе.

- По предложению родственников погибших в этот день в полдень пройдет панихида в Троице-Измайловском соборе, а затем возложение цветов у памятной доски на платформе станции метро «Технологический институт» (начало в 13.00), - сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике Петербурга.

В церковь пришли близкие жертв теракта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что с обращением в связи с годовщиной трагедии утром 3 апреля выступил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что «Терроризм не знает границ и национальности. Бороться с ним можно только сообща», а также вспомнил отзывчивость и сплоченность горожан, помогавших пострадавшим в день теракта.