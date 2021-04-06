Смольный: проездной «Подорожник» изменится вместе с транспортной реформой

"Подорожник" будет меняться вместе с транспортной реформой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Транспортная реформа, которая по планам Смольного все же грянет летом 2022 года, изменит не только сеть привычных автобусных маршрутов - коммерческие с литерой «К» практически исчезнут, но и затронет проездной «Подорожник». Для него создадут мобильное приложение.

- Мы переделываем «Подорожник» в электронный формат. Появится возможность менять тарифное меню, а также дистанционно оформлять карту, - заявил глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков, слова которого приводят «Невские новости».

Другими словами, владелец проездного сам сможет выбирать тариф из сетки, по которому будет работать его карта. И не придется ходить в кассу метро ради этого.

В месте с транспортной реформой, когда исчезнут более 200 маршруток, а их компенсируют социальным транспортом, у «Подорожника» появится опция бесплатной пересадки из одного транспорта в другой в течение часа.

- Как правило, если есть пересадки, то выходит 25 минут на одном транспорте и 25 минут на другом. Поэтому 60 минут вполне достаточно, - отметил Поляков.

Останутся и нынешние тарифы.

Также в Смольном прорабатывают вопрос технического объединения «Подорожника» с московской системой «Тройка», на которую собирается перейти Ленинградская область.