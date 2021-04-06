До конца недели в Санкт-Петербург впервые привезут вакцину «ЭпиВакКорона»

Вакцину "ЭпиВакКорона" впервые привезут в Санкт-Петербург в середине апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербург обещают впервые привезти вакцину «ЭпиВакКорона». Точную дату поставки прививки от центра «Вектор» не называют, но говорят, что это произойдет на этой неделе, то есть до 11 апреля. Напомним, до этого в Северную столицу привозили исключительно «Спутник V». Теперь, похоже, у горожан появится выбор, какую именно делать прививку от коронавируса.

- На этой неделе ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, это суспензия для внутримышечного введения от производителя АО «Вектор-Биальгам». Доз хватит для вакцинации 13 770 человек, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Добавим, что 6 апреля в город поступили новые дозы «Спутника V», почти 30 тысяч. Всего в Северную столицу с начала 2021 года привезли почти 540 тысяч комплектов вакцины.