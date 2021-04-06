Число госпитализаций больных коронавирусом выросло на 17% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге за 7 дней выросло число госпитализаций. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Межведомственный совет по противодействию COVID-19 в Санкт-Петербурге сообщил о росте на 17% суточного количества госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией по сравнению с прошлым вторником. Для сравнения, по данным на 30 марта, медики отправили в стационары 221 человека, а 6 апреля – 259. Число зараженных инфекцией при этом чуть снизилось, на 3,9%, а количество выздоровевших увеличилось на 26,48%.

- Доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах на данный момент составляет 26%. На аппарате ИВЛ сейчас находятся 180 пациентов. Стихание второй волны пандемии в городе все еще нестабильно. Существует риск нового роста заболеваемости, - говорится в последнем отчете экспертов при Смольном.

Количество вакцинированных горожан превысило 414 тысяч. 6 апреля в город поступила новая партия «Спутника V». До конца недели в Северную столицу впервые привезут другую прививку, «ЭпиВакКорона».