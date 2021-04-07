Фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге

Зрителям сорванного в Петербурге кинофестиваля "Артдокфест" предложили посмотреть фильмы в онлайн-формате. Фото: vk.com/artdocfestspb

Фестиваль «Артдокфест» решил перейти в онлайн-формат из-за срыва кинопоказов в Санкт-Петербурге. Напомним, 4 апреля в Дом кино нагрянул Роспотребнадзор с санитарной проверкой. Инспекторы ведомства нашли на документальном фестивале различные «коронавирусные» нарушения. При этом причиной рейда называется жалоба известного в городе борца с ЛГБТ. Ему не понравилась документалка о гее, сбежавшем из дома.

Позже отказались приютить «Артдокфест» и в «Ленфильме» из-за неготовности к проведению столь крупного мероприятия. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский тоже помочь не смог и сослался на компетенцию Роспотребнадзора в вопросе запрета показов. Но документалисты нашли выход.

- Мы открыли онлайн просмотр 15 фильмов петербургской программы «Артдокфест» на платформе artdoc.media. По договоренности с правообладателями, вы можете смотреть их 24/7 до 23:59, 10 апреля 2021 года, - рассказали в группе фестиваля во «Вконтакте».