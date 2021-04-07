705 человек заразились и 36 умерли от коронавируса в Петербурге на 6 апреля 2021 года

Более 700 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные на среду, 7 апреля 2021 года. Ситуация в Санкт-Петербурге остается стабильной. Ежедневный прирост зараженных находится на уровне 700 человек в день, смертность тоже пока никак не падает. За последние сутки в Северной столице скончались еще 36 человек.

- Накануне в Петербурге зафиксировано еще 705 случаев заражения инфекцией, 939 человек выздоровели. Всего с начала пандемии в городе заболели 399 591 человек, из них скончались 12 488 пациентов и выздоровели 354 689, - сообщили в оперативном штабе.

До конца текущей недели в Петербурге впервые привезут еще один вид вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Должно поступить более 13,7 тысяч доз.

Также в Смольном отмечают, что в городе опять наблюдается рост числа госпитализаций больных коронавирусом. По сравнению со вторником неделю ранее, в больницах оказалось на 17 процентов пациентов больше.

Что касается Ленинградской области, то там статистика смертности превысила отметку в 1 тысячу человек. На сегодня в регионе заболели еще 92 человека, 40 523 за все время, умерли – 1011 (+14 за сутки), выздоровели 37 904 (+91 за сутки).