СК возбудил уголовное дело после того, как 6-летний мальчик сломал позвоночник на квесте в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело после травмирования 6-летнего ребенка на квесте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело после травмирования 6-летнего мальчика в ходе квеста по вселенной «Хоббита» в Санкт-Петербурге. Теперь организаторам игры грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, ребенок упал с одной из конструкций и сломал позвоночник. Все произошло еще в феврале, но только лишь в апреле история дошла до омбудсмена Александра Шишлова, который попросил СК заняться проверкой опасной игры.

- Проверка показала, что 23 февраля 2021 года во время игрового квеста 6-летний мальчик действительно получил травму позвоночника. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По словам родителей, никто из организаторов квеста даже не остановил проведение игры, хотя во всех комнатах ведется видеонаблюдения, и сотрудники должны были заметить падение ребенка. Мальчик самостоятельно выбрался из «средиземского» лабиринта и пожаловался родителям на боль в спине.