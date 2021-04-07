Роспотребнадзор объяснил закрытие «Артдокфеста» в Петербурге отсутствием масок у зрителей

В Роспотребнадзоре объяснили причину закрытия "Артдокфеста" - отсутствие масок, соцдистанции и антисептиков. Первое на фото все же присутствует. Фото: vk.com/artdocfestspb

В Роспотребнадзоре наконец-то объяснили, почему сотрудники ведомства опечатали зал Дома кино в Петербурге, в котором проводился фестиваль документального кино «Артдокфест». Напомним, после этого мероприятие перенесли в онлайн-формат, не получив поддержки ни от одной из других площадок. Причиной отмены сеансов стали конкретные санитарные нарушения.

- В месте скопления людей не соблюдалась соцдистанция, зрители в кинозале находились без масок, на месте не организовали контроль за использованием средств индивидуальной защиты. Кроме этого при входе в помещение и в санузле отсутствовали антисептики. Также в кинозалах не было обеззараживатели воздуха, - пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На организаторов составили протоколы об административном правонарушении. В «Артдокфесте» же считают, что причиной закрытия стало давление из-за демонстрации фильма о россиянине-гее, сбежавшем из дома. По словам организаторов, перед закрытием фестиваля в полицию как раз «постучался» с жалобой известный в городе борец с ЛГБТ.